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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:26

Esenyurt'ta rezidans hırsızlarına suçüstü! o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İstanbul Esenyurt'ta rezidanslara girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Esenyurt'ta girdikleri binada, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ayşe Ç.'nin daha önceden 29 suç kaydı olduğu belirlendi. İki hırsızın, bina içinde dolaşırken yakalandıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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