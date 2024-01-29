Esenyurt'ta rezidans hırsızlarına suçüstü! o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

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Esenyurt'ta rezidans hırsızları, güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalanıp, polise teslim edildi.

İlçeye bağlı Zafer Mahalesi'nde 17 Ocak günü doktor A.E.'nin evine giren hırsızlar, 258 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı. Aynı bina içinde hırsızlar, öğretmen S.A.'nın da yaşadığı daireye girerek 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldı.

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Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin apartman içinde dolaşarak boş daireleri tespit etmeye çalıştıkları görüldü.

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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederken, aynı bölgede başka bir binaya girerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadın şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yapılan incelemede yakalananların aranan şüpheliler olduğu ortaya çıktı.

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29 SUÇ KAYDI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önceden 29 suç kaydı olduğu, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen S.Ç.'nin ise 4 suç kaydı olduğu belirlendi.