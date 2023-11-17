Esenyurt'ta kimyasal madde yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, balata spreyi gibi kimyasal maddelerin konulduğu tek katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.