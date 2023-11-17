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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:55

Esenyurt'ta kimyasal madde yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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