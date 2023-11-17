Esenyurt'ta kimyasal madde yangın! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

1 / 4

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, balata spreyi gibi kimyasal maddelerin konulduğu tek katlı deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 / 4

Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 / 4

İtfaiye personeli yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.