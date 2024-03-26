Esenyurt'ta doğalgaz patlaması! 2 daire kullanılamaz hale geldi

Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 399 Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan altyapı çalışması sırasında bilinmeyen nedenle doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Sokak sakini Bahattin Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı yapıldığı sırada bir anda patlamanın yaşandığını belirterek, ekiplerin müdahale ettiğini ancak alevlerin binaya sıçradığını anlattı.