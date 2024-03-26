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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 15:26

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması! 2 daire kullanılamaz hale geldi

İstanbul Esenyurt'ta, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz kaynaklı yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralı ya da can kaybı olmadığı öğrenildi.

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