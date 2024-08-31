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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 12:55

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı! Mahsur kalanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye ediliyor

Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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