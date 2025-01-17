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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 17:22 |

Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in duası yapıldı

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen '1001 Hatim'in duası yapıldı.

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