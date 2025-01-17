Erzurum'un asırlık geleneği '1001 Hatim'in duası yapıldı

Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.
Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.
Vali Mustafa Çiftçi Kur'an okudu
Programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Vali Mustafa Çiftçi ile hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu.
Müftü Can, ayrıca vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti ve Filistin halkı için dua etti.
Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.