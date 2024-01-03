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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 11:28

Erzurum'da trafik kurallarını ihlal eden 70 binin üzerinde sürücüye ceza

Erzurum'da polis ekiplerince trafikte can ve mal güvenliği için bir yılda yapılan denetimlerde, 70 bin 301 sürücüye ceza kesildi.

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