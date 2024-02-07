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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 14:00

Erzurum'da iş makinesinin üzerine çığ düştü

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi 80 metrelik uçuruma yuvarlanırken, operatör Yusuf Buçuğa yaralı olarak kurtarıldı.

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