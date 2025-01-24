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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:42 |

Erzurum'da iki araç çarpıştı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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