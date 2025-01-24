Erzurum'da iki araç çarpıştı! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

<p>Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Tortum kara Karagöbek mevkisinde, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpıştı.</p><br><p>Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi.</p><p><br></p><p>İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.</p><p><br></p><p>Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.</p><br>