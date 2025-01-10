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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 14:07 |

Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen patlamada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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