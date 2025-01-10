Erzurum'da evde gaz sıkışması sonucu patlama oldu, 4 kişi yaralandı

İlçenin Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evde, sobanın bulunduğu oturma odasında patlama meydana geldi.
Olayda yaralanan İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) kardeşler Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu, çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.
Patlamanın, sobalı evdeki mutfak tüpünden sızan gazdan kaynaklandığı değerlendiriliyor.