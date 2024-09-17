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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 13:22

Erzurum'da depolarda saklanıyordu! 3500 yıllık eserler görücüye çıkarıldı

Erzurum Müze Müdürlüğü, depolarında bulunan ve hiç sergilenmeyen eserleri her yıl farklı konseptlerde görücüye çıkarmak için çalışma başlattı. İlk olarakta metal takı ve süs eşyalar sergilenmeye başladı.