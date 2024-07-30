Erzurum'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

<p>Sürücüsü belirlenemeyen 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araç ile Fatih K. (39) idaresindeki ambulans ilçenin Çamlıbel mevkisinde çarpıştı.</p><br><p>İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü ile Asiye K. (41), diğer araçtaki Nacihan İ. (70) ve Feyzullah İ'nin (75) hayatını kaybettiğini belirledi.</p><br><p>Kazada yaralanan acil tıp teknisyeni Netice A. ise sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.</p><br>