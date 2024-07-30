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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 09:38

Erzurum'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.