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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 12:24

Erzurum merkezli 'sazan sarmalı' operasyonu! 20 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli 10 ilde, 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 20 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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