Erzincan'da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu

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Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısında bulunduğu Erzincan'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu.

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Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camisinin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi. Camide sabah namazını kılan vatandaşların kısa bir süre önce çıkması faciayı önledi.

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Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, "Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 0 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah'tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar" dedi.

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Kuvvetli rüzgar Erzincan şehir merkezinde birçok apartman ve Erzincan Ortaokulu ile yapımı devam eden Öğretmenevinin çatısını uçurdu. Park halindeki araçlar zarar görürken bir noktada da istinat duvarı çöktü.

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Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tehlike oluşturacak yerleri güvenlik şeridiyle çevirerek tedbir aldı. Fırtına, Erzincan genelinde maddi zarara yol açarken herhangi can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı.

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