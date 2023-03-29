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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:57

Erzincan'da fırtına minareyi devirdi, çatıları uçurdu

Erzincan'da etkili olan kuvvetli rüzgar caminin minaresini devirdi, apartman ve bazı kamu binalarının çatılarını uçurdu, park halindeki araçlar zarar gördü.

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