Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $33,6982
  • 37,1433
  • 2716.53
  • 9821.96

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:24

Erzincan kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu

Erzincan'da 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.