Erzincan kent merkezine 35 km uzaklıkta! Sıcaktan kaçan oraya koştu

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.
Kentte 35 dereceyi aşan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, yemyeşil bitki örtüsü arasından yaklaşık 40 metreden dökülen sularının vermiş olduğu esinti ve serinlik ile şehrin stresinden uzakta vakit geçirebiliyor.
Şelaleye gelenler, hem çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor.
Diyarbakır'dan Girlevik Şelalesi'ni görmeye geldiğini belirten Ali Aslan, şelaleden akan suyun serinliğinin insanları rahatlattığını söyledi.