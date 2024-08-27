Erişimin olmadığı alanlar onlara emanet! Profesyonel tırmanışçılar İstanbul Havalimanı'nda

Tombaş, şunları kaydetti:





"Türkiye'de bu işler yapılmaya başlandığı zaman işe başladık. Tehlikeli bir iş ancak işinizi doğru yaparsanız yolda yürümekten daha güvenli. Bireysel bir iş değil. En az yanınızda iki kişi olmak zorunda. Çalıştığınız bölgeye bağlı olarak üstte ve altta bir-iki kişinin olması gerekiyor. Telsizle iletişimin devamlı olması lazım. Bu şekilde iş daha güvenli hale geliyor. En az iki ipimiz var. Biri çalışma biri destek ipimiz. Herhangi bir şey olduğu zaman güvenlik ipi devreye giriyor. Kullandığımız malzemelerin hepsinin belirli standartları var. O yüzden malzemeye de güvenirseniz ve işinizi doğru yaparsanız görebileceğiniz en güvenli işlerden biri. Arkadaşlarımızın hepsi İGA bünyesindeki tüm yapıların bakımlarından ve onarımlarından sorumludur. Cam temizliğinin aksine, biz burada; çatı, cephe, çelik bakım-onarımları, diğer tüm inşaat faaliyetler ile mekanik ve elektrik gibi işlere de destek veriyoruz."