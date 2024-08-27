Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0576
  • 38,4331
  • 2764.89
  • 9748.75

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 11:33

Erişimin olmadığı alanlar onlara emanet! Profesyonel tırmanışçılar İstanbul Havalimanı'nda

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'da, insan boyuyla ve herhangi bir yükseltici araçla erişiminin mümkün olmadığı alanlardaki işleri 20 kişilik profesyonel tırmanış ekibi yapıyor.