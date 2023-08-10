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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 12:09

'Eren'siz geçen 6 yıl

Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül geçen 6 yıla rağmen unutulmuyor.

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