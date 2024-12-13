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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 14:19

Erciyes'in zirvesinde! Mağarayı görmek isteyenler 3 bin 917 metre tırmanıyor

Erciyes Dağı'nın zirvesinde bulunan ve paganizm (çok tanrıcılık) döneminde tapınak olarak kullanıldığı değerlendirilen mağarayı görmek isteyenler, 3 bin 917 metre tırmanıyor.

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