Erciyes'in zirvesinde! Mağarayı görmek isteyenler 3 bin 917 metre tırmanıyor

Paganizm döneminde "tanrıların Erciyes'te oturduğunun" düşünüldüğünü anlatan Erkiletlioğlu, şöyle konuştu:





"Paganizm yani çok tanrılı dinler döneminde Erciyes Dağı, aynen Olimpos Dağı gibi önem kazanmış. Erciyes'in zirvesindeki mağaranın bir tarafı kuzeye, bir tarafı güneye açılıyor. İçinde Aramice olduğu tahmin edilen bir niş, yazı var. Bu mağara tamamen doğal değil. Bir kısmı insan eliyle açılmış. Zaman zaman Pagan rahipler buraya çıkıp, tanrılarına birtakım adaklar adıyor ve dini ayin yapıyor. Burası kutsal bir mağara. Erciyes'in adı Roma ve Kapadokya dönemlerinde 'Argeus' olarak biliniyor. Erciyes, hem Kapadokyalıların hem de Romalıların taptıkları, tanrı ve kült olarak gördükleri bir dağ. Senenin belli zamanlarında o mağaraya çıkıyorlar. Orada tanrılarına birtakım kurbanlar veriyorlar. Burası çok tanrılı dönemde kullanılan ibadet yeri. Tapınak olarak kullanmışlar."