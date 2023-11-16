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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 14:24

Erciyes Dağı'nda kurtarma tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmadı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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