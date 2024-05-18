  • $32,2053
  • 35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:20

Erciyes Dağı eteklerinde açtı! Koparmanın cezası 244 bin TL

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen 'şakayık'lar (Paeonia Turcica) çiçek açtı. Endemik tür olan ve açtıktan 10 gün sonra kuruyan çiçeği koparanlara 244 bin lira ceza kesiliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.