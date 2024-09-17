Erçek Gölü'nde korkutan görüntü! Kilometrelerce çatlak oluştu

"ÇEKİLME KUŞLARIN YAŞAMA VE BESLENME ALANLARINI ETKİLİYOR"





Bu yıl Erçek Gölü'nün beklentilerinin çok üzerinde bir çekilme yaşandığına dikkat çeken Alaeddinoğlu, "Bu da aslında doğal bir sonuç. Aslında bir bütün olarak Türkiye'yi düşündüğümüzde Türkiye göller açısından geçmişte belki çok zengin değildi, ama yüzlerce gölü olan bir ülkeydi. Son yıllarda ise onlarca göl maalesef kurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Nispeten derinliği olan göllerde alan kaybederek küçülüyor. Erçek Gölü hem oradaki su kütlesi açısından hem de orada oluşturduğu ekosistem açısından özel bir yerdir. Çünkü birçok sulak alan var ve o sulak alanların bulunduğu bölgelerin tamamında farklı kuş türlerinin yaşam alanları var. Göldeki bu çekilme o kuşların yaşam ve beslenme alanlarını etkiliyor" diye konuştu.