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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 17:28

Erçek Gölü'nde korkutan görüntü! Kilometrelerce çatlak oluştu

Van'da yaz aylarında azalan yağış ve artan buharlaşmayla birlikte, ‘kuş cenneti' olarak bilinen Erçek Gölü'nün büyük ölçüde su kaybetmesine neden olurken, kıyı şeridinde kilometrelerce çatlaklar oluştu.

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