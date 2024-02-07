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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2024 Çarşamba 12:33

Enkazdan 88 saat sonra çıkarılmıştı! Kendisi de itfaiye eri oldu

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın enkazından 88'inci saatte çıkarılan Murat Babaoğlan, kendisini kurtaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibine katıldı.

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