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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:45

Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu! Deprem anı hayatının dönüm noktası oldu

İzmir depreminde annesi ve kardeşleriyle enkaz altında kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 25 yaşındaki Simge Akbulut, itfaiyeci oldu. Deprem ekibinde çalışan Akbulut, 'Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım.' dedi.

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