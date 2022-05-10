  • $15,2379
  • 16,122
  • 911.849
  • 2487.03

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 11:30

'Engelsiz Mehter Takımı' ilk konserine hazırlanıyor

Manisa'da eğitim hayatını tamamlamış 23 yaşın üzerindeki otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerle kurulan 'Engelsiz Mehter Takımı', ilk konserini 12 Mayıs'ta verecek. Yunusemre Belediyesi, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan 'Engelsiz Mehter Takımı', Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde provalarına devam ediyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.