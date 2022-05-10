'Engelsiz Mehter Takımı' ilk konserine hazırlanıyor

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Manisa'da eğitim hayatını tamamlamış 23 yaşın üzerindeki otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerle kurulan "Engelsiz Mehter Takımı", ilk konserini 12 Mayıs'ta verecek.

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Yunusemre Belediyesi, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ve hayırseverlerin desteğiyle kurulan "Engelsiz Mehter Takımı", Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde provalarına devam ediyor.

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Engellilerin sosyal hayata adapte olmaları amacından yola çıkarak kurulan takım, müzik öğretmeni Hakan Börekçi'nin verdiği eğitimin ardından ilk konserini Engelliler Haftası kapsamında 12 Mayıs'ta Manisa protokolüne vermeyi planlıyor.

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"Eski Ordu Marşı", "Hücum Marşı" ve "Ceddin Deden" gibi bilinen mehter marşlarına çalışan takımın performansı dikkati çekiyor. Takımda kös (büyük davul) çalan down sendromlu Ali Şafak, performansıyla arkadaşlarını motive ediyor.

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Farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar

Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi Koordinatörü Saadet Şeranoğlu, AA muhabirine, otizmli oğlu Ozan'ın da mehter takımında yer aldığını, engellilerin eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

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"Engellilerin eğitim verildiği zaman yapamayacakları bir şeyin olmadığını göstermek istedik." diyen Şeranoğlu, kentte özellikle 23 yaş üstündeki engellilere yönelik eğitim programlarının yeterli olmadığını ifade etti.

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Müzik kulağı ve ritim becerisi gelişmiş çocukları keşfetmelerinin ardından mehter takımı oluşturmaya karar verdiklerini kaydeden Şeranoğlu, şöyle konuştu:

"Grubumuz eğitim hayatı biten 23 yaş üstü engellilerden oluşuyor. Engel grupları değişiyor. Otizmli var, zihinsel engelli var, down sendromlu çocuklarımız var. Yani her engel grubundan mehter takımımızda katılımcı bulunmakta. 8 kişiyle başladık. Umarım ileriki günlerde bu sayıyı artırırız."