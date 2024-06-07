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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 14:55

En ucuz tatil nasıl yapılır? Yaklaşan bayram tatilini fırsata çevirin

Havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin ucuz tatil yeri araştırmaları hızlandı. Yaklaşan bayram tatilini de fırsata çevirmek isteyenler için Türkiye'nin en çok beğenilen ücretsiz çadır kamp alanlarını araştırdık. İşte en çok beğenilen ve ücretsiz kamp yapabileceğiniz yerler...

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