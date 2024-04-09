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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2024 Salı 15:55

Eminönü'nde bayram yoğunluğu! İşte kameralara takılan o anlar

Eminönü, birçok İstanbullu için Ramazan Bayramı alışverişinde daha çok Türk kahvesi, lokum, çikolata ve kahvaltılık ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

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