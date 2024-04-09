Eminönü'nde bayram yoğunluğu! İşte kameralara takılan o anlar

İstanbulluların yanı sıra turistlerin de yoğun şekilde gezdiği çarşıda her bütçeye uygun ürün alıcı buldu. Vatandaşlar, sade, güllü, çifte kavrulmuş gibi onlarca çeşidi bulunan bayramlık lokumlar ve şekerin yanı sıra kahvaltı sofralarına konulacak peynir, zeytin ve benzeri ürün alışverişi de yaptı.

Abuzer Demir, "Geziyoruz, kahve aldık, şeker aldık. Her şey var burada. Bayramda evde torunları, çocukları bekleyeceğiz. Çikolata ikram edeceğiz, olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

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Eminönü'nde alışveriş heyecanının sürdüğünü ve alışveriş merkezlerinde de durumun aynı olduğunu belirten Mustafa Göçen, "Her bayram öncesi Eminönü'ne gelirim. Şeker, çikolata, kahve alıyorum. Çocuklara bir şeyler alacağım. Kahve vazgeçilmezim. Sonra eve döneceğiz, yarını bekleyeceğiz. Hanımın listesine göre hareket ediyoruz. İçişlerinde o var, eksikleri söylüyor, biz alıyoruz." dedi.

İşten dolayı ancak son gün alışverişe çıkabildiğini belirten çarşı esnafından Fadime Şengün, "Liste yapamadım ama bütçeme göre alışveriş yapacağım. Peynir, çikolata falan alacağım. Bayramlar değişti, çok gelen yok artık, benim çocukluğumdaki bayramlar da yok. Alacaklarım az da olsa o alışveriş heyecanını hiç bırakmadım." ifadelerini kullandı.