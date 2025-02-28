Emekliliğinde öğrendiği ahşap işlerini maket tekne yapımıyla sürdürüyor

Uzun yıllar Gerze Belediyesinde görev yapan Yılmaz, 1999 yılında emekli olunca ahşap işlerine ilgi duymaya başladı.

Bir süre sonra evinde hobi olarak ağaçtan kuş kafesleri yapmaya başlayan Yılmaz, daha sonra kendisine ağaçtan farklı eşyalar yaptığı bir atölye kurdu.

Burada yaptığı çalışmalarla el becerisini geliştiren Yılmaz, birkaç yıl sonra ilçede ahşap tekne maketi ustalığı yapan merhum Şafak Okvuran ile tanıştı.