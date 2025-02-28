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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 12:53 |

Emekliliğinde öğrendiği ahşap işlerini maket tekne yapımıyla sürdürüyor

Sinop'un deniz kıyısındaki ilçesi Gerze'de yaşayan 66 yaşındaki emekli Ali Soner Yılmaz, yöreye özgü maket tekne yapıyor.

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