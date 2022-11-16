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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:47

Emekliler bir araya gelip aldıkları araziye 38 ev yaptırdılar! İşte 'Emekliler köyü'

Emekli olduktan sonra Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle adeta bir köy oluşturan bir grup emekli, arkadaşlık ilişkileri ve dayanışmayla yaşamı daha kolay ve keyifli hale getirmenin tadını çıkartıyor.

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