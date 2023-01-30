'Emekli oldum' diyerek tüm ürünlerini 5 liradan sattı! Sevinci vatandaşa da yaradı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı. Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü.

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Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT'den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi.