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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 15:30

'Emekli oldum' diyerek tüm ürünlerini 5 liradan sattı! Sevinci vatandaşa da yaradı

EYT kararı milyonlarca vatandaşta büyük sevinç yarattı. Özellikle milyonların beklediği EYT düzenlemesinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulmasıyla EYT'liler arasındaki hareketlilik de hızlandı. Bolu'da EYT'den emekli olma sevinci yaşayan bir esnaf ise tezgahındaki tüm ürünleri 5 TL'ye düşürerek bu sevincini alışveriş yapan vatandaşlarla paylaştı. Fiyatı 5 TL'ye düşen pırasa, soğan, patlıcan ve lahana gibi ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar ise o esnafın tezgahında yoğunluk oluşturdu.

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