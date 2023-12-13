Emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Kışın üretim yapıyor

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Çocukken ağaç parçalarıyla, kendine kendine bir şeyler yaptığını, elinin üretime yatkın olduğunu kaydeden Ozulu, "Serbest meslek erbabıydım, emekli olduktan sonra ne iş yapabilirim diye düşündüm ve ahşap işine girdim. Ahşaba karşı bir ilgim vardı, ahşaplarla hobi olarak ilgileniyordum, seviyordum tahta parçalarıyla bir şeyler yapmayı. Emekli olduktan sonra bu işi devam ettiriyorum. Ufak bir atölye kurdum, burada oyuncak yapıyorum, mutfak ve süs eşyaları yapmaya, çalışıyorum. Çocukluktan gelen bir hevesti, ağaçlarla kendimize bir şeyler yapıp, oynardık. Çocukluk hevesimi, işe dönüştürdüm ve ahşap işine başladım. Yoğun olarak tahta kaşık, havan, oklava, merdane siparişi alıyorum, mutfak gereçlerine ilgi bir hayli fazla. Oyuncak kağnı arabası çok soruluyor, eskinin kağnı arabaları, at arabaları, faytonlar yine çok fazla soruluyor, sıkça onlardan yapıyorum. Çeşidim çok, atölyemde 25-30 çeşit ahşap ürün yapıyorum. Kışın üretim yapıyor ürünleri stokluyorum, yazın ise Saat Kulenin yanındaki köprü üzerinde satışa geçiyorum" dedi.