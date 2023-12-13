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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:45

Emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Kışın üretim yapıyor

Bayburt'ta yaşayan Mustafa Ozulu emekli olduktan sonra, çocukluk hayali olan ahşap işine girdi. 70 metrekarelik atölyesinde tahta parçalarına şekil veren Ozulu, hediyelik eşya, çocuklar için oyuncak, sehpa, sini, oklava gibi mutfak eşyaları ürettiğini ve 5 yıldır bu işle uğraştığını belirtti.

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