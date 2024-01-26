Emekli eğitimci kuşlarıyla katıldığı yarışmalarda onlarca kupa kazandı

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Kuşlara olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan emekli beden eğitimi öğretmeni 53 yaşındaki Uzun, tür ve sayıları her geçen yıl artan kuşlarını daha iyi şartlarda beslemek için 7 yıl önce geniş bir ev satın alıp iki katlı binanın 65 metrekarelik terasını kuşlarına ayırdı.