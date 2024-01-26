Emekli eğitimci kuşlarıyla katıldığı yarışmalarda onlarca kupa kazandı

Kuşlara olan tutkusu çocukluk yıllarında başlayan emekli beden eğitimi öğretmeni 53 yaşındaki Uzun, tür ve sayıları her geçen yıl artan kuşlarını daha iyi şartlarda beslemek için 7 yıl önce geniş bir ev satın alıp iki katlı binanın 65 metrekarelik terasını kuşlarına ayırdı.
Gökkuşağı ispinozu, papağan ispinozu, minyatür kumru, sevda papağanı başta olmak üzere farklı türlerden 600'ü aşkın kuş besleyen Uzun, yurt içi ve yurt dışında katıldığı güzellik yarışmalarından kazandığı onlarca kupa ve madalyayı terasında sergiliyor.