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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 17:39

Emekli eğitimci kuşlarıyla katıldığı yarışmalarda onlarca kupa kazandı

Bursa'da yaşayan emekli eğitimci Uğur Uzun, uğruna evini değiştirdiği kuşlarıyla katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca kupa ve madalya kazandı.

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