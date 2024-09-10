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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 15:27

Elma bahçesinde korkutan görüntü! Bir anda 100 metrelik yarık ortaya çıktı

Karaman'da bir elma bahçesinde fay hattını hatırlatan 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Oluşan yarık ise elma bahçesinin sahibi ile çevrede oturan vatandaşları korkuttu.

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