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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:09

Elini sokan yılanla hastaneye koştu

Bursa Mustafakemalpaşa'da ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan Ekrem Kuyumcular, canlı yılanı poşete koyarak hastaneye koştu. Bir hafta tedavi gören zehirlenen vatandaş, hayata yeniden tutundu.

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