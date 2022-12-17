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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:15

Elbistan'da 20 milyon yıllık megalodon dişi bulundu! Heyecanlandıran keşif

Kahramanmaraş'ta köpekbalığının atası olarak bilinen 20 milyon yıllık olduğu megalodon dişine rastlandı.

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