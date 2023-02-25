  • $18,8774
  • 19,9124
  • 1099.08
  • 5058.75

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:12

Elbistan'da 16 bin depremzede için konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da depremzedeler aşama aşama kurulan konteyner kentte yaşamaya başladı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.