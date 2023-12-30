Elazığ'da sis etkisini arttırdı! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ'da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.

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4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.