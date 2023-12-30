Elazığ'da sis etkisini arttırdı! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ'da son günlerde etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Elazığ'da etkisini gösteren sisli hava, kent merkezine güneş ışınlarının ulaşmasını engellerken, yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.
4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nden şehri kuşbakışı izleyen doğa fotoğrafçıları ve vatandaşlar, nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.
Fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı.