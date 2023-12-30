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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:36

Elazığ'da sis etkisini arttırdı! Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Elazığ'da son günlerde etkili olan sis, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.

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