Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen buldu

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"Mozaik alanının devam ettiğini görünce açmalar genişledi"





Mozaiğin etrafında duvarların olduğu bir alanın da ortaya çıktığını ifade eden Müze Müdürü atanan Ziya Kılınç, "1 Ağustos tarihinde kazı çalışmalarına başladık. Başladığımız kazı çalışmaları yaklaşık 3 buçuk aydır devam ediyor. Biz mozaiğin bulunduğu alanda ilk etapta 5'e 10 bir açma karolajladık ve bu açma içerisinde mozaiği kazmaya başladık. Mozaik alanının devam ettiğini görünce bu açmalar genişledi. Bugün itibariyle mozaik alanı, 84 metrekare alanda serili bir taban mozaiği, etrafında duvarların olduğu bir alan ortaya çıktı. Bu duvarların ne olduğunu öğrenmek için kazı alanını muhtemelen önümüzdeki yıl da genişleteceğiz. Burada büyük bir Zeugma'daki ya da Halepli Bahçedeki gibi bir alanı varsa burası muhtemelen kamulaştırılıp bir mozaik müzesine dönüştürülecek. Tek parça mozaik ise bunu yine Diyarbakır merkez bölge laboratuvarından restoratörlerin yardımıyla müzeye taşıyacağız ve müzede sergileyeceğiz. Şuanda yaptığımız çalışma, bu mozaiğinin benzerlerinin olup olmadığına dair çalışma ve halen devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu çalışmalar devam edecektir" ifadelerini kullandı.