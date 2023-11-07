  • $28,4946
  • 30,4859
  • 1801.55
  • 7871.18

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 11:10

Elazığ'da heyecanlandıran keşif! Fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen buldu

Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde bir bahçe sahibinin fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen bulduğu, Roma dönemine ait olan taban mozaik alanı genişletilerek 84 metrekareye yayıldı. Arkeologlar tarafından açığa çıkarılan mozaik alanında duvarlar da gün yüzüne çıkarken, çalışmalar sürüyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.