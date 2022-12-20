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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 15:54

Elazığ'da define avcıları türbeyi talan etti! 'Gerçekten çarpılacaklar'

Define avcıları Elazığ'da yer alan Çarşamba Baba Türbesi'ni talan etti. Türbedeki manzara karşısında şaşkına dönen mahalleli 'Gerçekten çarpılacaklar' diyerek duruma tepki gösterdi.

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