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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:08

Ekipler, 95 yaşındaki hasta için seferber oldu

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Deliçay Mahallesi'nin Tırmıklı mezrasında rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar (95), karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye götürüldü.

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