Ekipler, 95 yaşındaki hasta için seferber oldu

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İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Deliçay Mahallesi'nin Tırmıklı mezrasında oturan Gülizar Çağlar, dün rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri mezra yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine Erciş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Ekipler iş makineleriyle 2 saatlik çalışmayla yolu açtı. Ambulansla mezraya ulaşan sağlık ekipleri kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'a ilk müdahaleyi evinde yaptı. Çağlar, daha sonra ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Çağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ünal Çağlar, babaannesini hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür ederek," Babaannem kalp ve tansiyon hastası. Rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedik. Yol kapalı olduğu için, Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri gelip yolu açtı. Bizim çağrımıza duyarsız kalmayan karla mücadele ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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