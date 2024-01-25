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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 09:45

Eğlence merkezine kurşun yağdırdılar! Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Bursa'da bir eğlence merkezine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırganlar, eğlence merkezine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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