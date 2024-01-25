Eğlence merkezine kurşun yağdırdılar! Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bir eğlence mekanında gece 02.00 sıralarında meydana geldi.

Bursa'da bir eğlence merkezine ateş açıldı.

Otomobilin içinden arka arkaya tetiğe basan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarken, 6 kurşunun isabet ettiği eğlence merkezinde camlar parçalandı.

İddiaya göre iş yeri sahibi S.D ile aralarında öncesinde husumet bulunan kişiler otomobille eğlence mekanın önüne geldiler.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.