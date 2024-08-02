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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2024 Cuma 10:45

Eğirdir Gölü'nde korkutan manzara! Bölünmesine 1,2 kilometre kaldı

Türkiye'nin önemli tatlısu göllerinden Eğirdir Gölü, kuraklık ve kirlilik tehdidi altında... Eğirdir Gölü'nün en dar kısmı olan Kemer Boğazı'ndaki su genişliği, 1,8 kilometreden 1,2 kilometreye geriledi. Bu alandaki derinlik bazı noktalarda, 50-60 santimetreye kadar düştü. Uzmanlar, gölün bölünmesinin yok olma sürecini hızlandıracağı konusunda uyarıda bulundu.