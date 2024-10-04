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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2024 Cuma 09:32

Eğirdir Gölü kuraklık tehdidi altında! İşte 9 maddelik eylem planı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuraklık tehdidi nedeniyle su seviyesi düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nün rehabilitasyonu için hazırlanan 9 maddelik eylem planı devreye alındı.