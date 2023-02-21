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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 13:31

Ege Denizi'nde korkutan çekilme! Uzmanlardan açıklama geldi

Ege kıyılarında yaşanan deniz çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Olayın uzun süre etkili olan lodostan kaynaklandığını belirten uzmanlar, çekilmenin depremle bir ilişkisinin olmadığını kaydetti.

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