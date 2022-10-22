Edirne'de 'katil martı' paniği! Kumru ve güvercin popülasyonunun yüzde 60'a kadar azaldı

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Edirne'de martıların yediği güvercin ve kumru sayılarının azaldığı belirtildi.

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Kentte son yıllarda Meriç ve Tunca nehirlerinde uygun yaşam koşulları olması nedeniyle martı popülasyonunda artış yaşandı.

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Bu durum güvercin ve kumru gibi savunmasız kuş türlerini hedef haline getirdi.

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Özelikle Selimiye Camisi etrafında ve şehir merkezinde sayılarının hızla azaldığı görülen güvercin ve kumru kuşu yerini martılara bıraktı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, "2000'li yıllardan sonra yaklaşık yüzde 60 civarında kumru popülasyonunun azaldığını söyleyebiliriz" dedi.

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Martıların sayılarının her sene gitgide arttığını belirten Kaya, "Sadece Selimiye bölgesinde demeyelim. Edirne'nin her tarafında, evlerin çatı aralarında yuvalandıkları için tüm bölgeye yayılmış durumdalar. Gerek şehir güvercini gerek gugukçuk denen kumru, çok savunmasız kuşlar. Hızlı kaçabilen, kendini savunabilen kuşlar olmadığı için bunlara çok çabuk ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

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Martıların ulaşabildikleri her tür kuşu besin olarak seçtiğini söyleyen Kaya, "Bu, doğanın gereği. Nasıl en kolay besine ulaşabiliyorsan onu alırsın. Onlara ulaşamadıkları zaman diğerlerini tercih ederler. Hayvanların hepsi için geçerli bu" ifadelerini kullandı.

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Kaya, martı popülasyonunun artmasını engellemek için yaşam alanlarının ortadan kaldırılması gerektiğine işaret etti. Martıları zehirleyerek öldürmenin çözüm olmayacağını belirten Kaya şöyle devam etti:

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"Büyük afetler, problemler olmadığı sürece doğa hepsini kendi kendine telafi eder. Yeter ki biz müdahale etmeyelim. En büyük müdahale, insan müdahalesidir. İnsan müdahalesi olursa doğa tahribatı çok fazla olur. Ama doğada kendi kendine oluşan tahribat, eğer afetler yoksa doğa kendi kendini telafi eder."

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