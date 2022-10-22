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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:49

Edirne'de 'katil martı' paniği! Kumru ve güvercin popülasyonunun yüzde 60'a kadar azaldı

Edirne'de sayıları gün geçtikçe artan martıların hedefi haline gelen kumru ve güvercin popülasyonunun yüzde 60'a kadar azaldığı bildirildi.

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