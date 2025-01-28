Düzce'de sis! Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

<p>Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.</p><br><p>Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.</p><br><p>Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.</p><br><p>Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.</p><br><p>Sis, Düzce kent merkezinde de etkisini gösterdi. Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis, Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinden görüntülendi.</p><br><p>Kocaeli</p><p><br></p><p>Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri ile İzmit Körfezi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.</p><br><p>Yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.</p><br><p>Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler yolda dikkatli ilerledi.</p><br>