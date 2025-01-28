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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 12:36 |

Düzce'de sis! Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.

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