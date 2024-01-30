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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 17:08

Düzce'de heyelan! 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde 6 yerleşim birimine ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi.

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