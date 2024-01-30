Düzce'de heyelan! 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde toprak kayması sonucu 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanan köy grup yolu kapandı.

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını tamamen kapladı, ağaçları devirdi ve elektrik direklerine zarar verdi.

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Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenliği sağlamasının ardından İl Özel İdare personeli iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açıyor.