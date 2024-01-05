durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Hayatını kaybeden çiftin bir esnaf arkadaşının akrabası olduğunu belirten Hatunana, "Kaza sonrası kasaplık yapan arkadaşımızın yanına gitmiştik. Durakta bir kaza olduğunu ve yaşlı bir çiftin vefat ettiğini söyledik. Arkadaşımız da kaza yerine geldiğinde ölen kişilerin kayınvalidesi ve kayınpederi olduğunu öğrendi." diye konuştu.