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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 17:40

durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı! 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin otobüs durağında bekleyen yolculara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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