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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 13:24

Dünyasının en büyük mezarlarından biri! 91 mezar kayıt altına alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yapılan kazılarda 91 mezar daha envantere kaydedildi.