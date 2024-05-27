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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:34

Dünyanın ikinci büyük krateri Türkiye'de! Keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine

Avrupa Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası, yaklaşık 2 bin 700 rakım yükseklikteki zirveden görüntülendi. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Nemrut Kalderası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

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