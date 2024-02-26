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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:39

Dünyanın en zor tekerlemesi! Söylerken çok zorlanacaksınız

Günümüzde dil becerilerini geliştirmek için çocuklara tekerlemeler ile eğitim de verilmektedir. Konuşma ve okuma eğitimi etkinliklerinde bu yola başvurulur. Söylenmesi kolay tekerlemelerin yanı sıra söylenmesi çok zor tekerlemeler de bulunmaktadır. İşte en zor tekerleme örnekleri;

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