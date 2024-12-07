Dünyanın en zor dikkat testi! Sosyal medyayı salladı

<p>Hedef tahtalarından hangisi farklı?</p><br><p>Bu karedeki tekli koltuk nerede?</p><br><p>Resimde gizlenmiş kitap nerede?</p><br><p>Bu resimde de bir poker pulu saklı.</p><br><p>Bu resimdeki kalem nerede?</p><br><p>Farklı görünen kediyi bulun.</p><br><p>Çiftler arasından farklı olanı bulun.</p><br><p>Hangisi diğerlerinden farklı?</p><br><p>Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?</p><br><p>Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?</p><br><p>Farklı olan resmi bulun.</p><br><p>Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?</p><br><p>Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.</p><br><p>Hangi at diğerleri gibi değil?</p><br><p>Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?</p><br><p>CEVAPLAR</p><p><br></p><p>Ortadaki hedef diğerlerinden farklı.</p><br>